Der oberösterreichische Fahrzeuglogistiker Hödlmayr mit Sitz in Schwertberg (Bezirk Perg) wird von einer Aktiengesellschaft in eine GmbH umgewandelt. Das ist das Ergebnis eines Beschlusses des Aufsichtsrates. Der geplante Generationswechsel in der Geschäftsführung wird im kommenden Jahr vollzogen: Mit 1. Juli 2024 wird Johannes Alexander Hödlmayr neuer CEO. Er repräsentiert die 3. Generation der Eigentümerfamilie.

Das operative Geschäft der Holding wird Johannes Alexander Hödlmayr gemeinsam mit CFO Robert Horvath und COO Andreas Sundl führen, die derzeit als Doppelspitze agieren. Der bisherige CEO Johannes Hödlmayr hatte sich bereits vor einiger Zeit aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Er wechselte an die Spitze des Aufsichtsrates.

Die Umfirmierung hat laut einer Aussendung vom Dienstag keine Auswirkungen auf die anderen Unternehmen der Gruppe sowie auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Familienunternehmen Hödlmayr beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 290 Millionen Euro.