Bezahlt gemacht hat sich die Übernahme des Grazer Automatisierungsspezialisten AutomationX in die GAW Group. Die Synergien eines Digitalisierers und Automatisierers mit einem Anlagenbauer sind in beide Richtungen zu sehen, sagt Pildner-Steinburg. Personell wurde die auf Automatisierung, Elektronik und Regelsysteme spezialisierte Tochter zuletzt aufgestockt.



GAW investiert auch in ein zukunftsträchtiges neues Geschäftsfeld, in dem Anlagen das vollständige Baumwoll- und Viskoserecycling möglich machen. 2022 ging eine erste Aufbereitungsanlage nach Schweden.



Pildner-Steinburg, kinderlos, hat im Unternehmen jedenfalls einen Mitstreiter aus dem Familienzweig des Onkels: Martin Pildner-Steinburg, der zuletzt als Assistent der Geschäftsleitung der GAW Beteiligungs GmbH werkte, ist seit März operativ in der GAW technologies nachgerückt: Er managt dort die Personal- und Organisationsentwicklung.