Die Alba Tooling & Engineering GmbH aus Salzburg hat Konkurs angemeldet. Das Unternehmen mit Sitz in Forstau (Pongau) hat beim Landesgericht Salzburg einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Donnerstag mitteilte, stehen Aktiva von rund sechs Millionen Euro Passiva von rund 18 Millionen Euro gegenüber (jeweils Buchwert per 30.10.2023, Anm.). Rund 146 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen.

>>> Was bedeutet die Insolvenz von Volta Trucks für Steyr Automotive?

Die Zahl der betroffenen Gläubiger könne noch nicht konkret beziffert werden, man gehe von rund 400 aus, so der KSV1870 in einer Aussendung. Von derzeit rund 150 Gläubigern spricht der Österreichische Verband Creditreform. Die "Alba Tooling & Engineering GmbH" führt die Insolvenz auf den Umsatzrückgang seit Ausbruch der Corona-Pandemie zurück. Die Schließung von Produktionsanlagen und Standorten sei teilweise mit hohen Kosten verbunden gewesen. Schließlich habe die mangelnde Liquidität zu Problemen bei der Auftragsabwicklung geführt. Es war nicht mehr möglich, die laufenden Verbindlichkeiten zu bedienen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!