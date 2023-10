Das oberösterreichische Automatisierungsunternehmen ROWA Automation mit Sitz in Neustift im Mühlkreis ist insolvent. Das melden die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV. Betroffen sind 70 Gläubiger und 21 Mitarbeiter. Die Passiva belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro. Dem stehen Aktiva von lediglich 600.000 Euro gegenüber. Das Konkursverfahren wurde auf Eigenantrag eröffnet.

Zu den Gründen für das Abgleiten in die Insolvenz wird im Insolvenzantrag angeführt, dass die Kosten für die Expansion in Infrastruktur und Personal nicht in ausreichendem Maße erwirtschaftet werden konnten und es im letzten Quartal des Vorjahres zu Umsatzrückgängen gekommen sein soll. Eine Fortführung des Unternehmens sei nicht geplant. Eine Schließung des Unternehmens sei, so der Eröffnungsantrag, bisher nicht erfolgt.

