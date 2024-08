Kurt Maier trat 1991 in die Unternehmensgruppe ein und übernahm ab 1996 die Position des CEO. In dieser Funktion war er maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen von einem primär nationalen Anbieter zu einem international anerkannten Player in der Papier- und Zellstoffindustrie zu transformieren. Ein wesentlicher Teil seiner Strategie war die kontinuierliche Erweiterung der Produktionskapazitäten und die Verbesserung der Effizienz in den bestehenden Werken. Durch gezielte Investitionen, sowohl in die Modernisierung der Produktionsanlagen als auch in die Erweiterung der Produktpalette, konnte Maier die Wettbewerbsfähigkeit der Heinzel Group erheblich steigern.

Besonders prägend war sein Engagement in der Internationalisierung des Unternehmens. Unter seiner Leitung expandierte die Heinzel Group nicht nur in Europa, sondern auch in den globalen Märkten, insbesondere durch die Gründung und den Ausbau von Tochtergesellschaften in Ost- und Südosteuropa. Diese strategische Ausrichtung trug wesentlich dazu bei, die Marktposition der Heinzel Group zu festigen und neue Wachstumschancen zu erschließen.

Kurt Maier legte auch großen Wert auf nachhaltige Entwicklung und Innovation. Er initiierte zahlreiche Projekte zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks der Produktionsprozesse und zur Einführung innovativer Produkte, die den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht werden. Diese Fokussierung auf Nachhaltigkeit und Innovation hat die Heinzel Group in eine starke Position gebracht, um den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen. Nach seiner Übergabe des CEO-Amtes an Sebastian Heinzel wechselt Maier in die Rolle des Chief Operating Officers.