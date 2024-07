Der Wiener Papierkonzern Heinzel Group hat beschlossen, sein Werk in Bayern zu schließen. Die Heinzel Group gab bekannt, dass die Raubling Papier GmbH in Deutschland aufgrund anhaltend schwieriger Marktbedingungen und herausfordernder wirtschaftlicher Umstände geschlossen wird. Diese Entscheidung wurde am Montag in einer Pressemitteilung des Unternehmens bekanntgegeben. Das Werk in Raubling beschäftigte zuletzt rund 175 Mitarbeiter und verarbeitete jährlich 240.000 Tonnen Papier.



Laut Heinzel haben bereits die Hälfte der betroffenen Mitarbeiter eine neue Arbeitsstelle gefunden. Zudem wurde mit dem Betriebsrat ein Sozialplan vereinbart.

