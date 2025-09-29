Ende April verwandelte sich das Messezentrum in Shanghai in eine gewaltige Bühne der Automobilbranche. Tage zuvor herrschte geschäftiges Treiben: Hunderte Arbeiter schraubten, hämmerten und verkabelten die Hallen, während Lkw rückwärts an die Gebäude fuhren – auf ihren Ladeflächen die neuesten Modelle, noch in schützende Folie gehüllt.

Was früher die Automessen in Frankfurt oder Detroit waren, ist längst die „Auto Shanghai“ – das Schaufenster für alle Hersteller auf dem größten Automarkt der Welt. Auch Volkswagen war prominent vertreten und nutzte die Gelegenheit, eine neue Strategie vorzustellen, die vor allem aus europäischer Perspektive für Aufsehen sorgte: „In China, für China“.

Hinter dieser Formel steckt ein tiefgreifender Kurswechsel des Konzerns, der unter zunehmendem Wettbewerbsdruck steht. In Shanghai zeigte Volkswagen erstmals Elektrofahrzeuge, die nicht mehr in Wolfsburg, sondern vollständig in China entwickelt wurden – ein symbolischer wie praktischer Schritt in eine neue Ära.

