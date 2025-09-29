VW Kurswechsel China : VW-Strategie in China: E-Auto-Entwicklung künftig ohne deutsche Steuerung

Volkswagen zieht die Reißleine: Die komplette Entwicklung und Produktion neuer Elektroautos erfolgt künftig in China – ohne deutsche Kontrolle, ohne globale Partner. Der Konzern setzt voll auf „In China für China“ – und sendet damit ein deutliches Signal zum Machtverlust des Standorts Deutschland.

Inhalt

Download von www.picturedesk.com am 27.11.2024 (09:42). 27 November 2024, China, Peking: The lettering of the Volkswagen Group in China can be seen on the facade of a building. VW has sold its controversial plant in Xinjiang, which the Wolfsburg-based company had operated with the Chinese state-owned company Saic. Photo: Johannes Neudecker/dpa - 20241127_PD0798 - Rechteinfo: Rights Managed (RM)

Volkswagens Zukunft verlagert sich immer mehr nach China und immer weniger nach Deutschland.

- © Johannes Neudecker / dpa / picturedesk.com

Dominique Otto