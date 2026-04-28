Top‑Manager in Österreichs Industrie : Top-Manager-Ranking: Die große Machtliste der österreichischen Industrie-Elite

28.04.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Österreichs Industrie bewegt Milliarden – doch wer hat dabei wirklich Macht? Das Top-Manager-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN zeigt, welche Führungskräfte die stärksten Netzwerke kontrollieren, wer an Einfluss gewinnt und welche bekannten Namen an Bedeutung verlieren. Wer hinter den wichtigsten Entscheidungen der heimischen Wirtschaft steht.
Manager Ranking 2025 Österreich

Das sind Österreichs 1.000 wichtigste Manager und Managerinnen 2025

- © Industriemagazin

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
28.04.2026
Letzte Aktualisierung
28.04.2026
Daniel Pohselt