Das erste Jahr der Rivian-Kooperation ist geprägt von intensiven internen Debatten – teilweise auch öffentlich ausgetragen.

Manche Stimmen im Konzern reden das Projekt schlecht. Und Anreiz dazu gibt es genug: Vor allem aus der ehemals mächtigen Cariad.

Einige im Konzern wünschen sich mehr Entwicklgunsressourcen direkt bei den Marken, andere spekulieren auf ein Cariad-Comeback, nachdem Verbrenner und Hybride vorübergehend wieder einen höheren Stellenwert haben – und Cariad hier die Kompetenzen hält.

Doch die Fakten sprechen für sich: Während Cariad über etliche Jahre kaum serienreife Software liefern konnte, hat RV Tech offenbar im ersten Jahr nach der Gründung deutliche Fortschritte bei der Entwicklung und im Aufbau der neuen Auto-Architektur gemacht und fahrfähige Prototypen damit ausgestattet.

Die neue Architektur für das softwaredefinierte Fahrzeug steht offenbar. Eine zonale Architektur, in der Zentrale Hochleistungsrechner fast alle Fahrzeugfunktionen kontrollieren.

Das Auto ist modular aufgebaut: Statt, wie bisher, eines Wildwuchses von hundert Steuergeräten werden wenige Zonencontroller in jeder Fahrzeugzone (z. B. Front, Heck, Türen) die Steuerung übernehmen.

Die Komplexität sinkt damit drastisch, die Skalierbarkeit steigt.

VW sieht diese Architektur als Grundlage für die nächste Fahrzeuggeneration auf der SSP-Plattform, die bis zu 30 Millionen Fahrzeuge tragen soll.

Erste Tests mit Referenzfahrzeugen von Audi, Volkswagen, der VW-Tochter Scout auch unter hochwinterlichen Bedingungen sind für die nächsten Wochen geplant.

Am bisherigen Zeitplan dürfte festgtehalten werden: Das erste Auto mit der RV-Technologie wird der Rivian-SUV R2 sein, der 2026 an den Start geht.

Im Jahr darauf soll der erste elektrische Kleinwagen von VW, der ID.Every1 folgen.

Ein Jahr nachdem Volkswagen und Rivian ihren Pakt besiegelt haben – und ein Jahr bevor mit dem ID.Every1 der erste VW mit Rivian Architektur auf den Markt kommen soll, steht fest: Rivian bringt Tempo, Volkswagen bringt Geld – und beide bringen Risiko.

Die bisherigen Fortschritte können sich sehen lassen.

Ob VWs riskanteste Wette aufgeht – oder ob sie als teuerster Notnagel der deutschen Autoindustrie endet – das entscheidet sich wohl in den nächsten 12 Monaten.