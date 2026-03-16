Größte Unternehmen Österreich 2025 : Österreichs Industrie-Giganten: Top-250-Ranking zeigt die mächtigsten Konzerne 2025

16.03.2026
Lesezeit: weniger als eine Minute
Österreichs Industrie im Check: Das Top-250-Ranking zeigt die mächtigsten Konzerne des Landes – inklusive überraschender Gewinner, Rückgänge und neuer Milliarden-Player.
250 Top Unternehmen Österreich 2025

Die größten Industrieunternehmen Österreichs im Überblick: Das neue Top-250-Ranking zeigt, welche Konzerne 2025 Milliarden umsetzen – und wer überraschend zurückfällt.

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
16.03.2026
Letzte Aktualisierung
16.03.2026
Daniel Pohselt
Tom Arnold