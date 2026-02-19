Porsche Cellforce-Projekt gescheitert : Porsche-Desaster: 1,3 Milliarden Euro verbrannt – Batterie-Traum von Cellforce geplatzt
Inhalt
- Porsche-Prestigeprojekt vor dem Aus: Cellforce scheitert – 200 Jobs weg, Millionen an Fördergeldern verpufft
- Porsche schreibt 295 Millionen ab: Notbremse bei Cellforce – neue Abhängigkeit von CATL und LG
- Porsche feierte Cellforce als „Brennraum der Zukunft“ – jetzt zerplatzt der Batterie-Traum
- Silizium-Anode scheitert: Porsche verliert Milliarden im Zellformat-Chaos
- Infobox: Die drei Zellformate im Überblick
- Porsche-Prestigeprojekt kollabiert: Milliarden verpufft – Cellforce wird zur Milliardenbelastung
- Porsche unter Druck: Was das Scheitern von Cellforce für den Konzern bedeutet
- Rückschlag für Europa: Wenn die Batteriehoffnung zum Mahnmal wird
- Zukunft ungewiss: Setzt Porsche jetzt alles auf CATL, LG und Co.?
