Als Porsche 2021 die Mehrheit an dem jungen Batterie-Start-up Cellforce übernahm, war die Euphorie groß. Vorstandschef Oliver Blume sprach damals von nichts Geringerem als dem „Brennraum der Zukunft“. Die Idee: Hochleistungszellen aus deutscher Fertigung, maßgeschneidert für Sportwagen wie den Taycan und für den Motorsport.

Das Konzept war ehrgeizig: Silizium-Anoden für mehr Energiedichte und kürzere Ladezeiten, kombiniert mit Pouch-Zellen im flexiblen Folienformat. Unterstützt wurde Cellforce von starken Partnern – BASF für Kathodenmaterial, Group14 aus den USA für die Siliziumtechnologie, Maschinenbauer Dürr und Trumpf für die Produktionstechnik. Standort sollte Kirchentellinsfurt bei Tübingen sein, finanziert mit Millionen aus Bundes- und Landesförderung.

Schon damals war klar: Cellforce ist kein Massenhersteller, sondern ein Labor Hochleistungszellen. Die geplante Kapazität lag bei 100 Megawattstunden im Jahr – genug für gerade einmal rund 1.000 Fahrzeuge. Doch für Porsche ging es weniger um Stückzahlen, sondern um technologische Unabhängigkeit und den Anspruch, bei der Zellchemie weltweit vorn mitzuspielen.

Blume inszenierte Cellforce als Herzstück der Elektrostrategie und Leuchtturmprojekt für den ganzen Volkswagen-Konzern. Europa sollte zeigen, dass man in der Schlüsseltechnologie Batterie nicht nur auf China und Südkorea angewiesen ist.