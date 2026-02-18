Volkswagen steht an einem Wendepunkt. Was im Dezember 2024 wie ein klassischer Tarifkonflikt begann, entwickelte sich innerhalb weniger Wochen zu einer Grundsatzfrage über die Zukunft der deutschen Werke. In Wolfsburg stand plötzlich weit mehr auf dem Spiel als Löhne und Arbeitszeiten – es ging um Standorte, Strukturen und die industrielle Substanz des Konzerns in Deutschland.

>>> VW unter Spardruck: Rating-Alarm und Milliarden-Sparprogramm bis 2030

Als das Management harte Einschnitte ankündigte, war von möglichen Werksschließungen und zehntausenden gefährdeten Arbeitsplätzen die Rede. Die Reaktion der Belegschaft folgte unmittelbar. Rund 100.000 Beschäftigte legten die Arbeit nieder – die größte Protestwelle in der Geschichte des Unternehmens. Die Produktion stockte, der Druck auf beide Seiten wuchs mit jeder Stunde. Der Konflikt drohte zu eskalieren und sich zu einer offenen Kraftprobe zwischen Vorstand und Gewerkschaft auszuweiten.