Volkswagen 60 Milliarden-Sparplan : Volkswagen vor radikalem Umbau? Warum Emden, Zwickau & Co. plötzlich wieder wackeln

18.02.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Volkswagen steht vor dem nächsten harten Einschnitt: Ein 60-Milliarden-Sparplan, neue Kostenziele und wachsende Absatzprobleme setzen mehrere deutsche Werke unter Druck. Nach dem „Weihnachtswunder“ droht nun die entscheidende Standortfrage. Welche Fabriken besonders wackeln – und warum 2026 zum Schicksalsjahr für Emden, Zwickau und Wolfsburg werden könnte.

Inhalt

Production Volkswagen Tiguan and Volkswagen Tayron - Assembly line 4, Logo assembly

Volkswagen in Wolfsburg: Die Jahreszahlen 2025 könnten zur Richtungsentscheidung für die deutschen Werke werden.

- © Volkswagen AG

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
18.02.2026
Letzte Aktualisierung
18.02.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold