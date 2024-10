Der Linzer Stahlkonzern voestalpine reagiert auf die Wirtschaftskrise und den schwächelnden Automobilsektor in Deutschland mit umfassenden Umstrukturierungen im dortigen Kfz-Zulieferbereich. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, soll das Werk in Birkenfeld geschlossen werden. Betroffen sind rund 220 Mitarbeiter. An den vier verbleibenden Standorten in Dettingen, Schmölln, Schwäbisch Gmünd und Böhmenkirch plant voestalpine jedoch weiterhin zu operieren, wobei in Dettingen ein Personalabbau um ein Drittel vorgesehen ist. Dort sind derzeit 650 Personen beschäftigt.

Zukünftig sollen diese Werke in einem gemeinsamen Produktionsverbund agieren, der auf bestimmte Technologien und Produkte spezialisiert ist. "Ziel dieser Maßnahmen ist die langfristige Sicherung des Automobilzulieferbereiches der Metal Forming Division und der damit verbundenen rund 2.000 Arbeitsplätze in Deutschland", erklärte das Unternehmen. Österreich bleibt von diesen Änderungen weitgehend unberührt, so der Konzernsprecher Peter Felsbach. Hier könnten allenfalls kleinere Anpassungen nötig werden.

