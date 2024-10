Das Unternehmen befindet sich in der Umstrukturierung seines Automobilkomponentengeschäfts. Gleichzeitig wird bei der deutschen Buderus Edelstahl, die seit längerem von massiven Einsparungen betroffen ist, erneut abgewertet.



Im März 2024 hatte der Vorstand der voestalpine beschlossen, den strategischen Prozess zur Neupositionierung von Buderus Edelstahl in einen Verkaufsprozess zu überführen. "Aufgrund der quartalsweise erforderlichen Bewertung ergeben sich aus dem aktuellen Verhandlungsstatus mit Interessenten für das zweite Geschäftsquartal 2024/25 negative Einmaleffekte in Höhe von in etwa 50 Mio. Euro", erklärte das Management.

>>> Voestalpine erstattet Strafanzeige nach Bilanzfälschungen bei deutscher Tochterfirma

Für das zweite Quartal 2024/25 erwartet der Vorstand ein EBITDA von etwa 300 Mio. Euro und ein EBIT von rund 110 Mio. Euro. Für das gesamte erste Halbjahr 2024/25 wird ein EBITDA von etwa 720 Mio. Euro und ein EBIT von rund 340 Mio. Euro prognostiziert – und damit ein Ergebnis, das unter den aktuellen Markterwartungen liegt.



Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2024/25 werden am 13. November 2024 veröffentlicht.



Mit dem geplanten Verkauf von Buderus Edelstahl fokussiert die High Performance Metals Division der voestalpine ihr Produktportfolio auf das hochspezialisierte Segment der Hochleistungswerkstoffe. Der Anteil an Werkzeug- und Edelstahl im Bereich der Standardgüten wird dadurch reduziert.