In einer Pressemitteilung hat die Voestalpine bekannt gegeben, dass in der aktuellen Berichtsperiode für die Segmente Bau, Maschinenbau und Konsumgüter keine wesentliche Verbesserung erwartet wird. Im Gegensatz dazu wird jedoch für die bereits sehr gut laufenden Märkte in den Bereichen Eisenbahninfrastruktur, Luftfahrt und Lagertechnik weiterhin eine starke Nachfrage nach Produkten und Systemlösungen des Konzerns prognostiziert.

Im Bereich des konventionellen Energiesektors, insbesondere der Öl- und Gasexploration, hat der Bedarf im ersten Geschäftsquartal, insbesondere in Nordamerika, an Schwung verloren. Das Unternehmen erwartet jedoch, dass sich der Bedarf für den Rest der Berichtsperiode auf diesem niedrigeren Niveau stabilisieren wird.



Im Hinblick auf die Automobilindustrie teilt das Unternehmen mit: „Die Automobilindustrie hat sich im 1. Quartal 2024/25 insgesamt weitgehend stabil entwickelt, allerdings kann aufgrund der anhaltend schwachen Konjunktur in Europa auch in diesem Segment eine etwas moderatere Nachfragedynamik im zweiten Halbjahr 2024/25 nicht ausgeschlossen werden.“