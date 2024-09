Der österreichische Investor B&C hat seine Anteile an dem Luftfahrt-Start-up Flightkeys verkauft. Als Käufer tritt der US-amerikanische Softwareinvestor Insight Partners auf, wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab. Informationen zum Verkaufspreis wurden nicht offengelegt, jedoch erklärte B&C, dass sich der Wert der Beteiligung seit dem Einstieg im Jahr 2016 „um das Fünfzigfache“ gesteigert habe. Flightkeys, gegründet im Jahr 2015, ist auf die Entwicklung von Software spezialisiert, die in Echtzeit optimierte Flugrouten und Flugpläne berechnet.

>>> B&C-Chef auf der Suche nach neuen Partnern: "Die goldenen Zeiten der Globalisierung sind vorbei"

Die B&C-Gruppe hält zahlreiche Beteiligungen an österreichischen Unternehmen. Mit einem Anteil von 37,25 Prozent ist sie Hauptaktionärin der Lenzing AG. Außerdem besitzt B&C die Mehrheit an Semperit (54,2 Prozent) und AMAG (52,7 Prozent). Parallel dazu intensiviert die Gruppe ihre Investitionen in Technologieunternehmen und hat laut eigenen Angaben in Awake Mobility, Citrine, Contextflow, Frequentis, Kinexon, Klarx, Neoom, ParityQC, TriLite und TTTech investiert. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt dabei über 100 Millionen Euro.

