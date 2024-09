DSV hat sich mit einem Angebot von 14,3 Milliarden Euro gegen den Finanzinvestor CVC durchgesetzt, um die Deutsche-Bahn-Tochter DB Schenker zu erwerben. Der Verkauf wurde von der Deutschen Bahn initiiert, um Schulden von über 30 Milliarden Euro zu reduzieren und sich auf das Kerngeschäft im Schienenverkehr zu konzentrieren. Der Deal soll bis 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Bahn und das Bundesverkehrsministerium.

>>> Clemens Först, Rail Cargo Group: „Schätze Offenheit mehr als höfliche Zurückhaltung"

Während Verdi den Finanzinvestor CVC bevorzugte, da bei DSV ein Stellenabbau in der Verwaltung befürchtet wird, hat DSV zugesichert, 1 Milliarde Euro in Deutschland zu investieren. Schenker soll dabei in Deutschland stark eingebunden bleiben, und wichtige Funktionen wie die in Essen sollen erhalten bleiben. DSV rechnet damit, in fünf Jahren sogar mehr Beschäftigte in Deutschland zu haben als heute. Die Integration von Schenker und DSV wird die Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Luft, See und Straße erhöhen und DSVs Marktposition global stärken​