Sollten die Gläubiger den Vorschlag ablehnen, könnte dies das Sanierungsverfahren von Varta nach dem StaRUG-Gesetz, das eine Restrukturierung vor einer möglichen Insolvenz ermöglicht, gefährden. Um dies zu vermeiden, soll ein Überbrückungskredit helfen, erklärte ein Insider.

Die Schuldscheindarlehen-Gläubiger, die mit einem Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro die größte Gruppe bilden, spielen eine zentrale Rolle in diesen Verhandlungen. Zu ihnen gehören auch britische Hedgefonds wie der als besonders aggressiv bekannte Whitebox. Im Rahmen des neuen Vorschlags müssten diese Gläubiger auf weniger Geld verzichten, was jedoch dazu führen würde, dass Varta mit einer höheren Schuldenlast zurückbleibt als ursprünglich mit Banken und einem Teil der Gläubiger vereinbart. Bei einem späteren Verkauf von Varta könnten sie jedoch finanziell profitieren, wenn sie bereit sind, zusätzliches Fremdkapital bereitzustellen. Die Aktionäre hingegen würden wie geplant leer ausgehen.



Varta, dessen Hauptsitz in Ellwangen liegt, geriet durch einen riskanten Expansionskurs und fehlgeschlagene Investitionen in Schwierigkeiten und musste in das StaRUG-Verfahren einsteigen. Mitte August wurde nach langen Verhandlungen eine Einigung erzielt: Der Sportwagenhersteller Porsche und der Varta-Großaktionär Michael Tojner stellen gemeinsam 60 Millionen Euro an frischem Kapital bereit. Im Gegenzug sollen die Gläubiger auf mehr als die Hälfte ihrer Forderungen verzichten. Es ist auch möglich, dass später ein dritter Investor hinzukommt.