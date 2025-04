Der japanische Automobilkonzern Honda hat angekündigt, die Produktion seines Hybrid-Modells Honda Civic von Japan in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Zukünftig wird das beliebte Modell im Werk des Unternehmens im US-Bundesstaat Indiana gefertigt. Ein Unternehmenssprecher bestätigte diese Entscheidung am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

„Das Auto werde künftig im Honda-Werk im US-Bundesstaat Indiana hergestellt“, sagte der Sprecher. Die bisherige Fertigung in Japan soll demnach im Juni oder Juli eingestellt werden. Diese Maßnahme stellt einen bedeutenden Schritt in der Produktionsstrategie des Unternehmens dar und folgt einem globalen Trend in der Automobilbranche, Produktionsstandorte näher an den jeweiligen Absatzmärkten zu verlagern.