In den USA bleiben die Passagiere bereits vermehrt aus, und international blicken Fluggesellschaften zunehmend mit Sorge auf ihre Geschäftsaussichten. Die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump belastet den globalen Luftverkehr schon jetzt spürbar – und die Situation könnte sich weiter verschärfen, falls zwischen den USA und Europa neue Zollgrenzen errichtet werden.

Während EU und USA über neue Handelsbedingungen verhandeln, herrscht in der Branche Unsicherheit. Aktuell gelten ein neuer US-Basiszoll von 10 Prozent sowie 25-prozentige Sonderzölle auf Autos, Autoteile, Stahl und Aluminium. Zivile Flugzeuge und Flugzeugteile sind bislang vom Zoll ausgenommen – gemäß einem WTO-Abkommen aus dem Jahr 1980. „Dieses Abkommen sollte auch weiterhin gelten“, erklärt ein Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).