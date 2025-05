Angesichts zunehmender Unsicherheiten im internationalen Handel und den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zöllen verlagern deutsche Unternehmen ihren Investitionsfokus zurück nach Deutschland. Laut der Frühjahrsumfrage der Beratungsgesellschaft Deloitte, an der über 200 Vorstände und Finanzchefs (CFOs) deutscher Unternehmen teilnahmen, planen 80 Prozent der Befragten mittelfristig Investitionen in Deutschland – ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als noch 73 Prozent diesen Fokus nannten.

>>> US-Zölle 2025: Alle News zur US-Handelspolitik