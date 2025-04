Der österreichische Handelsverband und Greenpeace richten einen dringenden Appell an die Bundesregierung sowie die EU-Kommission: Es braucht rasche Maßnahmen gegen die zunehmende Paketflut durch chinesische Online-Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress. Diese Anbieter setzen laut Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will nicht nur europäische Händler unter Druck, sondern belasten auch Umwelt und Konsumenten. „Shein und Temu fluten Europa mit Billigprodukten, die oft gefährliche Chemikalien enthalten“, warnt Greenpeace-Vertreterin Ursula Bittner.

>>> Temu, Shein & Co: Warum Europa zum neuen Ziel chinesischer Billigexporte wird

Obwohl Amazon in Österreich weiterhin der dominierende Onlinehändler ist, haben sich Temu und Shein laut aktuellen Zahlen von Nielsen IQ bereits auf Rang 4 und 9 der umsatzstärksten Onlineplattformen vorgearbeitet. Allein im Jahr 2024 gelangten rund 4,6 Milliarden Pakete mit Waren unter 150 Euro aus Fernost nach Europa, wie der Handelsverband unter Berufung auf EU-Kommissionsdaten mitteilt. Besonders brisant: Rund zwei Drittel dieser Sendungen seien falsch deklariert. Mit den hohen Zöllen in den USA richtet sich der Fokus dieser Plattformen nun verstärkt auf Europa. „Frächter haben uns informiert, dass der Umlenkungseffekt da ist“, so Will weiter.