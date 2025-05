Temu, ein chinesischer Online-Marktplatz, ist seit Frühjahr 2023 in Europa aktiv. Die Plattform, auf der zahlreiche Händler Produkte direkt an Konsumenten verkaufen, sorgt regelmäßig mit extrem günstigen Preisen und Rabattaktionen für Aufsehen. Die Artikel werden meist direkt vom Produzenten zum Endkunden geliefert – ein Modell, das Zwischenhändler umgeht und die Preise niedrig hält.

>>> Wird dieser 4-Punkte-Plan zur Zoll-Waffe gegen Chinas Billig-Importe?

Shein, ursprünglich in China gegründet und heute in Singapur ansässig, kombiniert Hersteller-, Händler- und Plattformfunktion. Das ermöglicht es dem Konzern, besonders schnell auf neue Modetrends zu reagieren. Dank Direktvertrieb, globaler Versandstruktur und nahezu vollständigem Verzicht auf stationäre Läden oder große Lagerbestände, kann Shein seine Produkte zu sehr niedrigen Preisen anbieten.

In Österreich stößt die geplante Abgabe auf Zustimmung von Branchenvertretern. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bezeichnet die Maßnahme als „sinnvollen Ansatz“. Martin Sonntag, Branchenvertreter der WKÖ, betont: „Wir freuen uns daher, dass die Kommission unseren Forderungen folgt und endlich gezielte Maßnahmen setzen will.“ Auch der Handelsverband sieht in dem Vorschlag ein positives Signal. Geschäftsführer Rainer Will erklärt in einer Aussendung: „Die Botschaft ist auf oberster Ebene angekommen, das ist positiv.“