Die jüngste Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China hat unerwartete Folgen für Europa: Immer mehr asiatische Containerschiffe, beladen mit Billigwaren, verlagern ihren Kurs über den Pazifik hinaus in Richtung europäischer Häfen. Grund dafür sind massive neue Strafzölle der Vereinigten Staaten gegen chinesische Waren, die nach Einschätzung des österreichischen Handelsverbands zu einer verstärkten „Billigstwarenschwemme“ aus Fernost auf den europäischen Markt führen.

„Anstatt in die USA, seien immer mehr asiatische Containerschiffe mit geringwertigen Waren nun in Richtung Europa unterwegs“, sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, am Donnerstag bei einer Fachtagung in Wien. Er fordert drastische Maßnahmen, darunter eine temporäre Sperre chinesischer Billigversender wie Temu, Shein und ähnlicher Plattformen in Europa.