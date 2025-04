Die deutschen Autobauer, von denen Volkswagen am stärksten betroffen wäre, haben vor den Zöllen gewarnt, da sie zu höherer Inflation für die US-Verbraucher führten. Im Folgenden sind die betroffenen Automobilhersteller in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:

AUDI: Das Audi-Werk von Volkswagen in San Jose Chiapa in Mexiko stellt den Q5 her und beschäftigt knapp über 5.000 Mitarbeiter. Laut Website wurden dort im Jahr 2023 fast 176.000 Autos produziert. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurden nach Angaben der mexikanischen AMIA fast 40.000 Fahrzeuge in die USA exportiert.

BMW: Das BMW-Werk in San Luis Potosi in Mexiko produziert den 3er, das 2er Coupe und den M2, wobei fast die gesamte Produktion in die USA und andere Märkte weltweit geht. Ab 2027 wird das Werk die vollelektrische Modellreihe der Neuen Klasse produzieren.

Ford mit drei Werken in Mexiko vertreten

FORD: Ford hat drei Werke in Mexiko - das Motorenwerk in Chihuahua und zwei Montagewerke in Cautitlan und Hermosillo. Nach Angaben der mexikanischen AMIA exportierte Ford in der ersten Jahreshälfte 2024 knapp 196.000 Autos aus Mexiko nach Nordamerika, wobei 90 Prozent der Fahrzeuge in die Vereinigten Staaten gingen. In Kanada verfügt GM über ein Montagewerk in Oakville, in dem ab 2026 ein größerer, gasbetriebener Pickup der F-Serie produziert werden soll.

GENERAL MOTORS: GM importierte 2024 rund 750.000 Fahrzeuge aus Kanada oder Mexiko in die USA. Die meisten davon werden nach Angaben des Wirtschaftsanalyseunternehmens GlobalData in Mexiko hergestellt. Darunter befinden sich einige der beliebtesten Fahrzeuge von GM, darunter der Chevy Silverado, der GMC Sierra Pickup und mittelgroße SUVs. In den mexikanischen GM-Werken werden auch zwei neue Elektrofahrzeuge gebaut - die batteriebetriebenen Versionen der SUVs Equinox und Blazer. In Kanada betreibt GM drei Werke, in denen elektrische Lieferwagen, der Chevrolet Silverado Heavy Duty Truck sowie der V8-Motor und das Doppelkupplungsgetriebe für den weltweiten Verkauf hergestellt werden.

HONDA MOTOR: Honda Motor liefert 80 Prozent seiner mexikanischen Produktion an den US-Markt. Das Unternehmen warnte am 6. November, dass es eine Verlagerung der Produktion in Betracht ziehen müsse, wenn die USA dauerhafte Zölle auf mexikanische Importe einführten.

JAC MOTORS baut über ein Joint Venture mit dem mexikanischen Unternehmen Giant Motors Fahrzeuge der Marke JAC.

KIA CORP: Die südkoreanische Kia Corp hat ein Werk in Mexiko, in dem sie ihre eigenen Fahrzeuge und einige Santa Fe Geländewagen für ihre Tochtergesellschaft Hyundai Motor für den Export in die Vereinigten Staaten herstellt.

Volkswagen hat größtes Autowerk in Mexiko

MAZDA exportierte im Jahr 2023 rund 120.000 Fahrzeuge aus Mexiko in die Vereinigten Staaten, hat aber erklärt, dass das Unternehmen weitere Investitionen überdenken könnte, falls Zölle eingeführt würden.

NISSAN MOTOR hat zwei Werke in Mexiko, in denen die Modelle Sentra, Versa und Kicks für den US-Markt hergestellt werden. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 wurden in Mexiko fast 505.000 Fahrzeuge produziert.

STELLANTIS betreibt zwei Montagewerke in Mexiko: Saltillo, wo Ram Pick-ups und Vans hergestellt werden, und Toluca, wo der Mittelklasse-SUV Jeep Compass produziert wird. Die französisch-italienisch-amerikanische Gruppe besitzt auch zwei Montagewerke in Ontario in Kanada: Windsor, wo Chrysler-Modelle hergestellt werden, und das Werk Brampton, das derzeit umgerüstet wird und die Produktion 2025 mit einem neuen Jeep-Modell wieder aufnehmen soll.

TOYOTA MOTOR stellt seinen Pick-up Tacoma in zwei Werken in Mexiko her. Im Jahr 2023 wurden in den USA mehr als 230.000 Exemplare verkauft, was etwa zehn Prozent des Gesamtabsatzes auf diesem Markt entspricht. Früher produzierte Toyota den Tacoma in den USA, jetzt werden alle Modelle in Mexiko hergestellt.

VOLKSWAGEN: Das Volkswagenwerk in Puebla ist laut der Website des Automobilherstellers das größte Automobilwerk in Mexiko und eines der größten des Volkswagenkonzerns. Im Jahr 2023 wurden dort fast 350.000 Autos hergestellt, darunter der Jetta, der Tiguan und der Taos, alle für den Export in die USA. In Kanada baut Volkswagen eine Batterie-Gigafabrik in St. Thomas, Ontario, und investiert bis zu 4,9 Milliarden US-Dollar, um die Batterien für seine in Nordamerika verkauften Autos zu nutzen. Die Produktion soll bis 2027 aufgenommen werden.

Auch Zulieferer betroffen

AUTOLIV: Das schwedische Unternehmen Autoliv, der weltweit größte Hersteller von Airbags und Sicherheitsgurten, beschäftigt nach eigenen Angaben rund 15.000 Mitarbeiter in Mexiko.

MICHELIN: Der Reifenhersteller Michelin hat zwei Werke in Mexiko - Queretaro und Leon - und drei in Kanada: Pictou, Bridgewater und Waterville.

YANFENG: Der chinesische Sitzhersteller Yanfeng Automotive Interiors beliefert von seinen Werken in Mexiko aus Automobilhersteller wie General Motors und Toyota.

ANDERE: Andere Teilehersteller mit Werken in Mexiko, die die Automobilproduktion für den US-Markt beliefern, sind der italienische Reifenhersteller Pirelli, der italienische Hersteller von Premium-Bremsen Brembo und das italienische Unternehmen Eurogroup Laminations. Das Unternehmen Eurogroup Laminations, das Tesla zu seinen Kunden zählt, ist spezialisiert auf Statoren und Rotoren, zwei Schlüsselkomponenten von Elektromotoren und Generatoren. Der US-Automobilhersteller Tesla forderte seine chinesischen Zulieferer auf, im Jahr 2023 Werke in Mexiko zu errichten, um die Fabrik zu beliefern, die er ab Anfang 2025 in Mexiko bauen wollte.