Inmitten eskalierender Handelskonflikte und geopolitischer Spannungen präsentiert sich China beim diesjährigen China Development Forum als Fels in der Brandung. Das jährliche Treffen in Peking brachte hochrangige Vertreter der internationalen Wirtschaft mit führenden chinesischen Politikern zusammen. Vor dem Hintergrund zunehmender wirtschaftlicher Zersplitterung und der anhaltenden Unsicherheit auf den globalen Märkten warb Chinas Ministerpräsident Li Qiang eindringlich für offene Märkte und multilaterale Kooperation. Die Botschaft war klar: China will Vertrauen schaffen – und vor allem mit Europa enger zusammenarbeiten.

>>> Trump vs China: "Europa muss seinen Platz finden"

„Eine Entkopplung und Unterbrechung der Lieferketten wird die Krise nur verschlimmern“, warnte Li in seiner Eröffnungsrede und stellte sich damit deutlich gegen Tendenzen zur wirtschaftlichen Abschottung.