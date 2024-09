Der "Verlust an Diskursbereitschaft" innerhalb Europas Grenzen schmerze, sagt der Unternehmer Georg Kapsch. Zu vieles sei heute fundamentalistisch aufgeladen, so der CEO der Kapsch TrafficCom. Etwa auch die Umsetzung des Green Deals - "da hätte ich mir mehr Intelligenz " gewünscht. Er sei immer ein Befürworter des grünen Deals gewesen. "Die Grundidee ist ok, wir müssen ja die Umwelt entlasten", sagt Kapsch. Doch Europas Industrie werde damit überproportional belastet. Wenn Kommissionspräsidentin von der Leyen jetzt davon spricht, die Bürden für die Wirtschaft in der nächsten Legislaturperiode um ein Viertel zu reduzieren, vernimmt Kapsch das mit einem Quäntchen Hoffnung.

"Vorerst merken wir davon aber nichts, im Gegenteil", sagt er. Es kommen immer mehr und mehr neue Regeln, die es in den Unternehmen umzusetzen gilt. Woran aber auch die - letztverantwortlichen - Ländervertreter im EU-Rat ihren Anteil hätten. "Die Nationalstaaten haben den Hang, sich an Kommission und Parlament abzuputzen, das ist auch nicht in Ordnung", sagt Kapsch.