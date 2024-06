Der Free Cashflow erreichte im letzten Geschäftsjahr 106 Millionen Euro, nach bereinigten 3 Millionen Euro im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 19 Prozent, gegenüber 11 Prozent im Vorjahr. Eine Dividende für 2023/24 wird es nicht geben. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 4.000 Mitarbeiter und ist im Prime Market der Wiener Börse gelistet.

>>> Samuel Kapsch: "Mein Vater gab mir 30 Sekunden"

Die zukünftige Geschäftsentwicklung hängt stark von politischen Entscheidungen und Investitionen in die Verkehrssteuerung ab. In den USA liegt der Fokus auf Verkehrssicherheit, in der EU auf Emissionsreduktion und in Lateinamerika auf Staubekämpfung. Laut Kapsch könnte in Österreich, besonders in städtischen Gebieten, im Bereich Verkehrssteuerung deutlich mehr getan werden. Für das Geschäftsjahr 2024/25 strebt Kapsch ein Umsatzwachstum über dem Marktdurchschnitt und eine Verbesserung des bereinigten EBIT an.K

Ein bedeutendes Ereignis im letzten Geschäftsjahr war im Juli 2023 die Einigung im Schiedsverfahren des Joint Ventures autoTicket mit der Bundesrepublik Deutschland. Dies führte laut Kapsch TrafficCom zu einem Mittelzufluss von 109 Millionen Euro, der sich mit 79 Millionen Euro im EBIT niederschlug und die Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 88 Millionen Euro ermöglichte. Die im Mai des Vorjahres mit den wichtigsten Finanzgläubigern vereinbarte Restrukturierung der Finanzierung wurde bis März 2026 verlängert. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde im November 2023 eine Kapitalerhöhung um 10 Prozent des bestehenden Grundkapitals durchgeführt.