In der Chefetage des Fahrzeugbauers Schwarzmüller mit Sitz in Freinberg bei Schärding ist es zu einem weiteren personellen Wechsel gekommen: Seit Anfang März ist Wolfgang Muhri neuer CEO der Gruppe. Der bisherige COO Thomas Biringer, der die Funktion des CEO interimistisch übernommen hatte, hat das Unternehmen nach nur einem Jahr wieder verlassen. Finanzvorstand Daniela Lorenzer und CSO Maik Spindler - beide ebenfalls erst seit kurzem im Amt - bilden den Rest des dreiköpfigen Vorstands, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Biringer wechselt zum Leondinger Feuerwehrausrüster Rosenbauer, wo er die Produktion schneller und effizienter machen soll.

„Ich habe hohe Erwartungen an diese neue Geschäftsführung. Die Umstrukturierung des Unternehmens am Ende der Corona-Krise ist gelungen, wie das positive Ergebnis 2023 zeigt. Jetzt konzentrieren wir uns wieder ganz auf unsere Fahrzeuge und ihren Absatz“, betonte die Aufsichtsratsvorsitzende und Alleineigentümerin Beate Paletar. Von 2005 bis 2012 war sie selbst in der operativen Geschäftsführung tätig. Vor rund einem Jahr hat sie den Zulieferer von ihrem Vater, Wilhelm Schwarzmüller, übernommen.

Schwarzmüller hatte 2023 einen Umsatz von rund 390. Millionen Euro erwirtschaftet, um 56. Millionen Euro weniger als 2022. Nach roten Zahlen 2022 soll das Ergebnis aber wieder positiv ausfallen. Sparmaßnahmen vor allem im Personalbereich hätten gegriffen, hieß es zuletzt. Für Alleineigentümerin und Aufsichtsratsvorsitzende Beate Paletar ist nach dem Vorstandsumbau "die Restrukturierung gelungen", wie sie am Donnerstag bekräftigte.

