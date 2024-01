Der Tiroler Schleifmittelhersteller Tyrolit mit Sitz in Schwaz ist weiter auf Expansionskurs. Das Unternehmen hat die Mehrheit an der australischen Firma ATS (Abrasive Tools Specialists) mit Sitz in Melbourne übernommen. Laut Tyrolit-Geschäftsführer Thomas Friess handelt es sich bei der Übernahme um eine "strategische Beteiligung". ATS hat sich in Australien sowohl als Großhändler und Importeur als auch als Hersteller von Schleifwerkzeugen etabliert.

In Brisbane unterhält das Unternehmen eine weitere Niederlassung. Über den Kaufpreis haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart. "Wir freuen uns sehr über die strategische Beteiligung an ATS. Diese stärkt nicht nur unsere Stellung am australischen Markt, sondern eröffnet uns neue Möglichkeiten und zusätzliche Branchen", so Friess in einer Aussendung. Vor allem im Industrie-und Präzisionsschleifbereich könne Tyrolit nun seine Präsenz ausbauen, hieß es gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Das Tyrolit-Portfolio stehe nun auch rund 500 neuen Kunden in Australien zur Verfügung.



