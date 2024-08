Europa am Scheideweg sieht Thomas Friess, CEO des Schleifwerkzeugeherstellers Tyrolit in Schwaz. Als glühender Europäer fällt es ihm nicht schwer, das gute einzublenden: Die gemeinsame Kultur, das speziell auch in Österreich gut aufgestellte duale Ausbildungssystem, für dessen Erhalt der Unternehmer gerne drauflegt. Nicht so gerne aber legt er für den Erhalt eines überschäumenden Staatstreibens drauf. "Das gehört zurückgeschnitten", sagt Friess.

Und er hat ein Lieblingsbeispiel dafür, was passiert, wenn Europa falsch abbiegt. China und USA hätten Künstliche Intelligenz ganz nach vorne entwickelt. Europa dagegen deren Regulierung. Wieder einmal - wie schon bei den LNG-Importen aus den Emiraten als Substitution russischen Gases - "wolle Europa der gute im Film sein", so Friess. Für die zweite Legislaturperiode des Kabinetts von der Leyens würde der Manager sich wünschen, dem Ideal der Freiheit wieder näher zu rücken. Milliarden fließen in einen Green Deal. "Zeigen Sie mir auch nur eine einzige Fabrik, mit Ausnahme weniger höchstsubventionierter, nicht marktfähiger Marketing-Projekte, die auf europäischem Boden entsteht", sagt der Manager.

Solarpaneele, Windräder - mehrheitlich komme das alles aus China. "Für Europa bleiben wieder nur die Krümel übrig", sagt Friess.