In seinen Produktionsstandort in Stans (Bezirk Schwaz) investiert der Tiroler Schleifmittelhersteller Tyrolit mit Sitz in Schwaz. Konkret wird um 15 Millionen Euro eine Produktionslinie zur Herstellung von Schleifwerkzeugen für hartbeschichtete Bremsscheiben für die Automobilindustrie errichtet. Aufgrund einer neuen EU-Verordnung, die die Feinstaubbelastung durch Bremsabrieb reduzieren soll, wird diese Art von Bremsscheiben zum Standard.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen in Tirol

"Der Spatenstich zur Erweiterung von Werk 5 stellt einen wichtigen Schritt für den Standort dar. Wir investieren in Technologien von morgen und bekennen uns mit dem Ausbau von Produktionskapazitäten zu unseren Wurzeln in der Region", sagte der Geschäftsführer von Tyrolit, Thomas Friess anlässlich des Spatenstichs. An mehr als 30 Produktionsstandorten weltweit beschäftigt Tyrolit nach eigenen Angaben 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 730 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von zehn Prozent gegenüber 2021.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!