Der Tiroler Gasmotorenhersteller Innio mit Sitz im Tiroler Jenbach (vormals GE Jenbacher) übernimmt mit Northeast-Western Energy Systems (NES-WES) den größten Händler von Jenbacher-Produkten in den USA. Dies wurde am Montag vom Unternehmen bekannt gegeben. Wie das Jenbacher Unternehmen mitteilte, ist dieser Schritt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Innio und soll die Marktposition in den USA weiter stärken. Abschluss der Transaktion soll den Angaben zufolge im vierten Quartal 2023 sein.

Innio arbeitet bei der Erschließung des amerikanischen Marktes bereits seit 20 Jahren eng mit NES-WES zusammen. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte der APA, die Übernahme sei ein logischer Schritt, um die Lösungen des Unternehmens flächendeckend in den USA anzubieten. Ziel von Innio sei es, durch die Übernahme den eigenen Marktanteil zu erhöhen.