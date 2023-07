Bis Ende des Jahres soll die Produktion des Textilunternehmens Schoeller Spinning Group in Hard (Bezirk Bregenz) geschlossen werden. Betroffen sind rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das berichtete der ORF Vorarlberg am Dienstag unter Berufung auf den thailändischen Schoeller-Mutterkonzern Indorama Ventures. Die Produktion in Hard sei nicht mehr kostendeckend und solle nach Polen verlagert werden, hieß es weiter. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, sei dieser Schritt notwendig, so der Konzern.

>>> Preisabsprachen & Wettbewerbsverbote: Fronius droht eine Kartellstrafe

Insgesamt beschäftigt die Schoeller Spinning Group in Hard 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Abteilungen Verwaltung, Vertrieb, Planung, Einkauf und Personal bleiben in Hard. "Wir hoffen auf gute Gespräche mit der Geschäftsführung, um eine sozial verträgliche Lösung für die betroffenen Mitarbeiter:innen erzielen zu können", so der Landesvorsitzende der für die Beschäftigten zuständigen Gewerkschaft PRO-GE, Wolfgang Fritz. Am Montag wurden die Mitarbeiter:innen informiert, am Donnerstag sollen die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung beginnen. Es müsse eine sozialverträgliche Lösung gefunden werden.