Swarovski, der weltweit führende Hersteller von Schmuck und Accessoires, hat sich für RISE with SAP und SAP Commerce Cloud entschieden. Ziel ist es, das gesamte digitale Backbone und die E-Commerce-Landschaft in die Cloud zu verlagern, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Die strategische Partnerschaft mit SAP unterstützt die LUXignite-Strategie von Swarovski, die darauf abzielt, die Position des Unternehmens in der Luxusbranche zu festigen und seine Präsenz auf dem Markt für Luxusschmuck auszubauen.

>>> Streit bei Swarovski: So reagiert der Familien-Klan.

RISE with SAP schafft eine zukunftssichere digitale Basis, um die Cloud-Strategie von Swarovski umzusetzen und kontinuierliche Innovationen in der Cloud sicher und flexibel zu unterstützen. SAP Commerce Cloud bietet die Grundlage, um einzigartige Kundenerlebnisse über alle Kanäle hinweg zu schaffen.



Die Partnerschaft zwischen Swarovski und SAP besteht bereits seit über 40 Jahren. Im nächsten Kapitel wird SAP die digitale Transformation des 127 Jahre alten Unternehmens unterstützen.

>>> Christina Wilfinger: Warum sie Technikerin statt Pianistin wurde.

„Innovation, gepaart mit unserem einzigartigen savoir-faire bei der Entwicklung wunderschöner Produkte, die unseren Kunden Freude bringen, steht im Mittelpunkt unseres Handelns“, sagt Lea Sonderegger, Chief Digital Officer bei Swarovski. „Wir freuen uns, mit unserem Partner SAP die technologische Basis für die Umsetzung unserer LUXignite-Strategie zu legen und einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen.“