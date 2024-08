"Schon seit Jahren kämpfen die Beschäftigten von Semperit (bei der deutschen Tochter mit Sitz in Hückelhoven-Baal, Kreis Heinsberg, Anm.) mit unzureichenden Arbeitsbedingungen und fehlender Tarifbindung, was sich in unfairen Löhnen und unsicheren Arbeitsplätzen ausdrückt", erklärte der zuständige IGBCE-Gewerkschaftssekretär Martin Droigk in einer schriftlichen Mitteilung. Dies solle nun ein Ende haben. Am Standort sind 210 Mitarbeiter beschäftigt.

Gemeinsam setzen sich Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung der täglichen Arbeit der Beschäftigten ein. Ein Tarifvertrag für den Standort Hückelhoven-Baal, der zunächst von der Geschäftsführung in Aussicht gestellt, dann jedoch wieder zurückgezogen wurde, steht im Mittelpunkt ihrer Forderungen. „Nach diesen 72 Stunden hoffe ich auf ein Einlenken der Konzernspitze in Wien – falls der Kontakt weiter auf Eis liegt, geht es mit unserem Arbeitskampf weiter“, so Droigk.

Schon nach dem Streik im April erklärte eine Unternehmenssprecherin, dass sowohl die Inflationsprämien als auch der erhöhte Urlaubsanspruch bereits in der Vergangenheit umgesetzt worden seien. „So haben wir sowohl im Jahr 2023 als auch 2024 jeweils im Januar Inflationsprämien von jeweils 1500 Euro ausbezahlt, zusätzlich zu Lohnanhebungen in beiden Jahren und einer weiteren Einmalzahlung am Standort in diesem Jahr. Auch ist der Mindesturlaubsanspruch seit Ende 2022 von 24 Tagen auf nunmehr 30 Tage gestiegen.“

Der Warnstreik begann am gestrigen Mittwoch mit der Frühschicht und soll am Samstag um 6 Uhr enden. Am Freitag, den 23. August, ist um 10 Uhr eine Demonstration geplant.