Der Umsatz sank um 2,9 Prozent auf 345,5 Mio. Euro. Das Marktumfeld bleibe "jedenfalls bis ins Jahr 2025 hinein herausfordernd". Die Prognose für 2024 wurde bestätigt. Zum Halbjahr steigerte die Semperit-Gruppe das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) den Angaben zufolge um 7,9 Prozent auf 47,3 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 12,3 auf 13,7 Prozent. Operativ war das Unternehmen schwächer unterwegs: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) brach um 18,6 Prozent auf 23,7 Mio. Euro ein. Die EBIT-Marge verschlechterte sich von 8,2 auf 6,9 Prozent.

"Der wirtschaftliche Gegenwind hält wie erwartet an, doch Semperit bleibt gut auf Kurs und hat im ersten Halbjahr die Profitabilität deutlich gesteigert", so CEO Karl Haider. Das Sparprogramm greife und die Strategie mit Fokus auf Industriekunden, Investitionen in das Wachstum zeigten positive Ergebnisse. Die EBITDA-Guidance von rund 80 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2024 wurde bestätigt.

Unter dem Strich blieb bei den fortgeführten Geschäftsbereichen heuer bis Juni ein Gewinn nach Steuern von 9,1 Mio. Euro - knapp halb so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 18,6 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich (Medizinbereich) war laut Semperit mit 0,1 Mio. Euro leicht positiv, nach einem Verlust von 14,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.