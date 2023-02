Der Kursanstieg des US-Dollar und die anhaltenden Verwerfungen in der Lieferkette machen dem deutschen Triebwerkshersteller MTU zu schaffen. Das Unternehmen rechnet für das laufende Jahr nur noch mit einem Umsatzanstieg auf 6,1 bis 6,3 Mrd. Euro und ist damit zurückhaltender als noch im November. Die Anpassung beruhe im Wesentlichen auf einer angepassten Dollar-Wechselkursannahme, sagte MTU-Chef Lars Wagner am Dienstag.



Noch im November hatte MTU ein Umsatzplus auf 6,4 bis 6,6 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. An der Börse gaben die Aktie im frühen Handel um zwei Prozent nach.

Beim Betriebsgewinn wolle MTU dagegen das Rekordjahr 2019 übertreffen, sagte Finanzvorstand Peter Kameritsch. Das Ergebnis solle sich auf 750 bis 775 Mio. Euro verbessern, nach 655 Mio. Euro im Jahr 2022. Im November hatte MTU noch einen Anstieg des Gewinns im niedrigen Zwanziger-Bereich vorhergesagt. Vor Ausbruch der Pandemie hatte MTU 757 Mio. Euro verdient. An seinen langfristigen Zielen hält der Airbus-Zulieferer fest: Bis 2025 strebt MTU einen Umsatz von 8 Mrd. Euro und einen Betriebsgewinn von 1 Mrd. Euro an.

Im vergangenen Jahr legte der Umsatz um 1,1 Mrd. auf 5,3 Mrd. Euro zu und lag damit unter den selbst gesteckten Zielen von 5,4 bis 5,5 Mrd. Euro. Sowohl im Geschäft mit neuen Triebwerken als auch in der Wartungssparte seien die Erlöse etwas unter den Erwartungen geblieben, sagte Wagner. Hauptgrund seien die Volatilitäten in der Lieferkette. Die Branche bekommt dabei die Spätfolgen der Pandemie zu spüren: Viele Unternehmen vor allem in den USA hatten in den ersten Coronazeiten Mitarbeiter gekündigt, die jetzt fehlen.