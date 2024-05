Bosch ist seit über einem Jahrhundert, genau seit 125 Jahren, in Österreich aktiv und hat im Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 1,4 Milliarden Euro erzielt. Trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Firma auf Wachstumskurs, insbesondere im Innovationssektor. Die gesamte Bosch-Gruppe hat ihren Umsatz im Vorjahr um 3,8 Prozent auf 91,6 Mrd. Euro gesteigert.

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung in Österreich stiegen um 16 Prozent auf 190 Millionen Euro an. "Mit einer Forschungsquote von 14 Prozent spielt Österreich in der absoluten Topliga bei F&E", sagte Weinwurm. "Zudem haben wir im Vorjahr Investitionen in Höhe von 22 Mio. Euro getätigt, das ist eine Steigerung von 46 Prozent." Diese Mittel flossen vorrangig in die Erweiterung der Infrastrukturen des Werks in Hallein und des Linzer Engineering Centers. Für die nahe Zukunft plant Bosch, weitere 28 Millionen Euro in den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur in Linz zu investieren, was die Bedeutung Österreichs als Innovationshub innerhalb der Bosch-Gruppe unterstreicht.

Im Fokus der Entwicklungsprojekte von Bosch in Österreich stehen innovative Technologien rund um die Wasserstoffwirtschaft, darunter Elektrolyse-Stacks zur Wasserstoffherstellung, Brennstoffzellen-Antriebe sowie Komponenten für Wasserstoff-Tankstellen bis hin zu für Wasserstoff geeigneten Industriekesseln. Zudem treibt das Unternehmen Engineering-Projekte im Bereich der Mobilitätstechnik voran, einschließlich vernetzter Mobilitätslösungen und fortgeschrittener Elektrik/Elektronik-Architekturen in modernen Fahrzeugen.



Helmut Weinwurm prognostiziert, dass Wasserstoff ab etwa 2027 oder 2028 eine wichtige Rolle im Verkehrssektor spielen könnte, insbesondere bei Nutzfahrzeugen und Schiffen, sowie generell in Anwendungen, die Großmotoren erfordern. Die Verwendung von Wasserstoff in Pkws sei technisch möglich, hänge jedoch entscheidend vom Ausbau der notwendigen Infrastruktur ab. Im Bereich der Raumwärme sieht Weinwurm allerdings keine Zukunft für Wasserstoff. Stattdessen betont er die fortgesetzte Bedeutung von Gasthermen unter den Marken Bosch und Buderus. "Wärmepumpen alleine werden nicht reichen", erklärt Weinwurm und weist darauf hin, dass insbesondere in Bestandsimmobilien die Ablösung von Gasheizungen eine Herausforderung darstellt.