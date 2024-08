Georg Pölzl, der scheidende Generaldirektor der teilstaatlichen Österreichischen Post AG, hat heute die Halbjahresbilanz der Post vorgestellt. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 10,9 Prozent auf 105,6 Millionen Euro, während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17,2 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro anstieg. Das Eigenkapital betrug Ende Juni 682,0 Millionen Euro. Für das gesamte Jahr erwartet Pölzl ein EBIT-Wachstum im mittleren einstelligen Bereich.

>>> Post eröffnet neues Logistik-Zentrum in Wien-Inzersdorf

"Das zweite Quartal war das beste in der Firmengeschichte", erklärte Pölzl, der nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens zum 1. Oktober an den bisherigen Finanzvorstand Walter Oblin übergibt. Pölzl wies jedoch darauf hin, dass die starken Währungsschwankungen in der Türkei einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz der dortigen Post-Pakettochter Aras Kargo geleistet haben. Aras habe eine "derart positive Entwicklung genommen, wie auch er es nicht für möglich gehalten habe", so Pölzl auf seiner Abschiedspressekonferenz. Im April feierte er seinen 67. Geburtstag. Am 1. Oktober 2024 übernimmt dann der bisherige Finanzvorstand Walter Oblin das Ruder in einem der größten heimischen Unternehmen.

