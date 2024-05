Die Entwicklung innerhalb der Sparten fiel unterschiedlich aus: Die SIA-Sparte (Schläuche und Profile) verzeichnete weniger Verkäufe und einen Umsatzrückgang von 25 Prozent auf 74,5 Millionen Euro. Dagegen konnte die SEA-Division (Formteile, Förderbänder und Rico bzw. Flüssigsilikon) ihren Umsatz um 31,7 Prozent auf 101,5 Millionen Euro steigern, wobei allein auf Rico 24,3 Millionen Euro entfielen. Nach dem Erwerb des oberösterreichischen Flüssigsilikon-Spezialisten Rico und dem Verkauf der Medizinsparte im vorherigen Jahr, berichtet Semperit von einer erfolgreichen Umsetzung der Kostensenkungsprogramme, die bereits eine Einsparung von 9,9 Millionen Euro erbracht haben, wovon 4,1 Millionen Euro auf das erste Quartal 2024 entfallen. Das steuerbereinigte Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen verbesserte sich auf 5,0 Millionen Euro.

>>> Semperit: Ergebniseinbruch nach Verkauf von Medizingeschäft

Semperit hat bedeutende Fortschritte beim Abschluss des Verkaufs seines restlichen Medizingeschäfts gemacht. Nach dem Verkauf des größten Teils des Handschuhgeschäfts an Harps im Jahr 2023 und der Übernahme der Produktion von Operationshandschuhen bis 2028 hat Semperit Ende März 2024 einen Mitbenützungsvertrag mit Harps unterzeichnet. Dieser Vertrag ermöglicht es Harps, bestimmte Immobilien am Produktionsstandort Wimpassing nach dem endgültigen Kauf des Handschuhgeschäfts zu nutzen. Semperit erwartet den Abschluss dieser Transaktion innerhalb der nächsten 12 Monate. In der Bilanz wird das Surgical Operations-Geschäft als eingestellter Bereich geführt, was das Gesamtergebnis mit -1,4 Millionen Euro belastet.



Im ersten Quartal 2024 erhöhte sich das auf die Aktionäre der Semperit AG Holding entfallende Ergebnis je Aktie auf 0,18 Euro, verglichen mit 0,02 Euro im Vorjahr. Die Mehrheit der Anteile hält die B&C Privatstiftung. Das EBITDA stieg um 9,4 Prozent auf 23,0 Millionen Euro, während das EBIT um 15,1 Prozent auf 11,6 Millionen Euro zurückging. Der Free Cashflow, der finanzielle Überschuss nach Zinszahlungen, der für Wachstumsinvestitionen, Dividenden und die Tilgung von Fremdkapital verwendet wird, betrug im ersten Quartal 3,5 Millionen Euro, im Vergleich zu 6,9 Millionen Euro im Vorjahr.