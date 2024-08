Konzernchef Peter Oswald hob am Donnerstag in einer Mitteilung hervor, dass im zweiten Quartal das bereinigte EBITDA und das bereinigte operative Ergebnis im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Quartalen sowie dem zweiten Quartal des Vorjahres verbessert werden konnten. Das „Profit & Cash Protection Programm“ habe zu einer signifikanten Steigerung des Cashflows geführt. Zudem sei es gelungen, den Verschuldungsgrad des Konzerns weitgehend stabil zu halten. Der CO2-Fußabdruck der Gruppe konnte im ersten Halbjahr um 23 Prozent gesenkt werden.

>>> Die Evolution des CISO: Vom Nerd zum Entscheider

„Aufgrund der anhaltend schwachen Wirtschaftslage im Hauptmarkt Europa und der weiterhin verhaltenen Konsumausgaben bei Gütern des täglichen Bedarfs erwarten wir lediglich eine gedämpfte Entwicklung auf den Endmärkten und eine fortgesetzte Unterauslastung in der Kartonbranche“, so Oswald. Im dritten Quartal würden die jährlichen Wartungsstillstände in den Zellstofffabriken in Kwidzyn und Kotkamills die Ergebnisse im Bereich Board & Paper beeinflussen, während für die Packaging-Divisionen eine stabile Entwicklung prognostiziert werde.