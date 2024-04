Die Reise des CISO begann in den frühen Tagen der Informationstechnologie, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und die Bedrohungen für die IT-Sicherheit überwiegend überschaubar waren. In dieser Ära lag der Fokus des CISO hauptsächlich auf technischen Aspekten wie der Netzwerksicherheit, dem Schutz vor Viren und Malware sowie den Betrieb von Firewalls. Diese technikzentrierte Sichtweise definierte den CISO als den obersten IT-Sicherheitsingenieur, dessen Rolle es war, die digitale Festung des Unternehmens zu bewachen.



Marcel Lehner, dessen Karriere als IT-Sicherheitsexperte in dieser Zeit begann, erinnert sich sowohl an die Herausforderungen als auch an die Einschränkungen dieser Rolle. "Es ging darum, Barrieren zu errichten und sie zu verteidigen", sagt er. "Aber mit der Zeit erkannten wir, dass Sicherheit mehr war als nur Technik. Es geht um das Verständnis des Unternehmens, der Risiken und darüber, wie man effektiv kommuniziert."



Mit dem Aufkommen neuer Technologien und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen wuchs die Bedeutung der Cybersicherheit sprunghaft an. Die Rolle des CISO musste sich entsprechend anpassen. Es wurde zunehmend wichtiger, nicht nur auf technische Bedrohungen zu reagieren, sondern diese vorherzusehen und strategische Maßnahmen zu ihrer Abwehr zu entwickeln. Der CISO begann, eine beratende Funktion einzunehmen, die das Management in Fragen der Cybersicherheit unterstützt und informiert.



Diese Entwicklung verlangte von den CISOs ein tieferes Verständnis für die Geschäftsprozesse und -ziele des Unternehmens. Sie mussten lernen, über die Bits und Bytes hinauszudenken und die Sprache des Managements zu sprechen. "Es war ein Paradigmenwechsel", so Marcel Lehner. "Plötzlich waren wir nicht mehr diejenigen, die einfach nur 'Nein' sagten. Wir mussten lernen, wie man 'Ja, aber sicher' sagt."



In dieser Übergangsphase erwiesen sich Kommunikationsfähigkeit und strategisches Denken als entscheidende Faktoren. Marcel Lehner betont die Bedeutung von Teamwork und der Fähigkeit, Sicherheitskonzepte so zu vermitteln, dass sie für Nicht-Techniker verständlich sind. "Sicherheitsberatung bedeutet, Brücken zu bauen", sagt er. "Man muss verstehen, was das Geschäft antreibt und wie Sicherheit diesen Antrieb unterstützen kann, anstatt ihn zu behindern."



Diese frühen Tage legten den Grundstein für die Evolution des CISO von einem reinen Technikexperten zu einem unverzichtbaren Sicherheitsberater und strategischen Partner im Managementteam. Die Erfahrungen von Marcel Lehner zeigen, wie wichtig es ist, dass Sicherheitsexperten über technisches Wissen hinausgehen und zum wertvollen Berater für Unternehmen werden.