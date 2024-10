Am Dienstag wurde am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der 7lytix GmbH eröffnet. Das IT-Unternehmen, das auf prädiktive Datenanalysen und Handlungsempfehlungen mittels Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert ist, weist Passiva in Höhe von rund 1,96 Millionen Euro auf, während die Aktiva etwa 269.000 Euro betragen, wie der KSV1870 am Dienstag berichtete.

Insgesamt sind zwölf Mitarbeiter und 17 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. 7lytix, gegründet 2017, gilt als führendes Unternehmen im Bereich KI für den Einzelhandel in Österreich und wurde mehrfach ausgezeichnet. Zu den prominenten Kunden zählen voestalpine, XXXLutz, Hofer, Rail Cargo und mehrere Banken.

