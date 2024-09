Ein weiterer Faktor ist das stark regulierte Lohnsystem: Etwa 98 Prozent der Arbeitnehmer in Österreich sind durch Kollektivverträge gebunden, wobei die jährliche Inflation und ein Teil des Produktivitätszuwachses bei den Lohnverhandlungen berücksichtigt werden. Dies hat dazu geführt, dass die Löhne in Österreich seit 2023 nahezu doppelt so stark gestiegen sind (voraussichtlich 8,2 Prozent bis Ende des Jahres) wie im Euro-Raum (4,4 Prozent), so der Think-Tank Agenda Austria. In der Vergangenheit konnten solche Lohnerhöhungen durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen werden, erklärt Franz Schellhorn, Direktor des Instituts. Doch die Produktivität stagniert, da die Arbeitszeit pro Kopf in Österreich sinkt.

Die wachsende Teilzeitbeschäftigung hat sich als wesentlicher Grund dafür erwiesen. Fast ein Drittel der Erwerbstätigen arbeitet mittlerweile in Teilzeit, was Österreich zum Land mit der zweithöchsten Teilzeitquote in der EU macht. Insbesondere Frauen sind betroffen, wobei über die Hälfte nur noch in Teilzeit arbeitet. Dies ist oft auf den Mangel an Kinderbetreuungsmöglichkeiten in ländlichen Regionen zurückzuführen. Zudem schrecken hohe Steuern viele davon ab, ihre Arbeitszeit zu erhöhen: Wer seine Wochenarbeitszeit von 20 auf 40 Stunden verdoppelt, erhält netto nur 68 Prozent mehr Lohn, rechnet Agenda Austria vor.



Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass die Lohnstückkosten in Österreich in Westeuropa am stärksten gestiegen sind. Laut Wirtschaftskammer belief sich der Anstieg seit 2015 auf über 30 Prozent – ein Wert, der um neun Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt liegt.