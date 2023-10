Sehr unterschiedlich entwickelten sich 2022/2023 die einzelnen Absatzmärkte: Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine führten beispielsweise in Polen zu einem Minus von 16 Prozent, und auch der Kernmarkt Deutschland verzeichnete erstmals einen Rückgang (minus 2,5 Prozent), wie Alpen-Maykestag mitteilte. Weiterhin stabil entwickle sich hingegen der Heimmarkt in Österreich. Deutliche Absatzzuwächse seien in Italien, den Niederlanden und Südamerika erzielt worden.

Nach großen Investitionen in den vergangenen Jahren (Logistikzentrum Puch) hat das Salzburger Familienunternehmen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder 3,2 Millionen Euro in die Hand genommen. Gut die Hälfte davon wurde verwendet, um die Standorte Ferlach und St. Gallen zu automatisieren und zu digitalisieren. St. Gallen ist seit etwas mehr als einem Jahr das Kompetenzzentrum für Bohrer. In Ferlach liegt der Schwerpunkt auf der Herstellung von Zerspanungswerkzeugen für die Industrie. „Zur Absicherung des Produktionsstandortes Österreich wurden heuer weitere Digitalisierungsprojekte gestartet. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2024 geplant,“ so Claudia Zoff.

Zum Stichtag 30.9.2022 waren an den drei Unternehmensstandorten Puch bei Hallein, St. Gallen (Steiermark) und Ferlach (Kärnten) 315 Mitarbeitende beschäftigt. Rund 80 Prozent beträgt nach wie vor die Exportquote. Weltweit werden 78 Länder beliefert.