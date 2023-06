Im Rahmen der Hauptversammlung der Rosenbauer International wurde die maximale Anzahl der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaft von bisher vier auf künftig maximal sechs erhöht.

Im Zuge dessen gab es auch eine Personalrochade an der Aufsichtsratsspitze: Rainer Siegel, bisher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, und Christian Reisinger, bisher Aufsichtsratsvorsitzender, tauschen die Positionen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Rainer Siegel gehört seit 2009 dem Aufsichtsrat von Rosenbauer an.

Zudem wurde Martin Zehnder für eine weitere Funktionsperiode von fünf Jahren wiederbestellt. Jörg Astalosch wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt. Damit umfasst das Kontrollgremium fünf Kapitalvertreter, zwei Arbeitnehmervertreter.