Mehrere Zuschüsse in Millionenhöhe waren aufgrund der offensichtlich hohen Forschungskosten notwendig. Laut eigenem Insolvenzantrag blieb das erwartete Wachstum aufgrund der geänderten Zinspolitik im EU-Raum und der abflauenden Gesamtwirtschaftslage unerwartet aus. Dadurch war das erreichte Auftragsvolumen nicht kostendeckend. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 30 Mitarbeiter. Erst 2021 stieg Martin Lehner als Investor und strategischer Partner in das Unternehmen ein, er war mehrere Jahre Geschäftsführer von Wacker Neuson in Hörsching.

„Man beabsichtigt die Sanierung des Unternehmens“, heißt es in der Aussendung des KSV1870 am Mittwoch. Vom Erfolg der derzeit laufenden Investorengespräche hängt die geplante Vorlage eines Sanierungsplanes ab. Der Insolvenzantrag ist laut Antrag beim Landesgericht Linz zur Verbesserung zurückgestellt, weshalb noch keine weiteren Details bekannt gegeben werden können. „Wir gehen von einer Insolvenzeröffnung in den nächsten Tagen aus“, so Alexander Meinschad vom KSV1870, der die Gläubiger vertritt. Eine Überprüfung der Angaben des Schuldnerunternehmens sei in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht in ausreichendem Maße möglich gewesen. Gläubigerforderungen können beim KSV1870 angemeldet werden.