Während sich die VW-Kernmarke aktuell auf einem Sanierungskurs befindet und Anzeichen von Stabilität zeigt, hat sich die Krise bei Porsche in diesem Jahr verschärft. Hauptursachen sind ein starker Absatzeinbruch in China sowie hohe US-Importzölle, die das Unternehmen wegen fehlender Produktionsstätten in den USA besonders hart treffen. Infolge dessen musste Porsche die Gewinnprognose bereits dreimal nach unten korrigieren.

Die operative Umsatzrendite – einst bei rund 15 Prozent – liegt derzeit nur noch bei etwa 2 Prozent. Auch personell wird reagiert: Ein Stellenabbau ist im Gange. Zudem wurde die Produktstrategie angepasst: Wegen der verhaltenen Nachfrage nach Elektromodellen sollen künftig wieder mehr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor produziert werden. Das kostet das Unternehmen, das kürzlich aus dem DAX in den MDAX abgestiegen ist, rund drei Milliarden Euro.

Investoren sehen den Führungswechsel als notwendige Konsequenz. „Die erfolgreiche Umsetzung der neuen Strategie ist essenziell für das Unternehmen und damit auch für die Aktionäre“, betonte Moritz Kronenberger von Union Investment. „Es wäre allen geholfen, wenn man den handelnden Personen vollends vertrauen kann. Und das bedeutet für einen CEO, seine gesamte Zeit der Porsche AG zu widmen.“

Auch Hendrik Schmidt von der Deutsche-Bank-Tochter DWS äußerte schon länger Kritik an der einzigartigen Doppelrolle eines Vorstandsvorsitzenden zweier börsennotierter Unternehmen. Mit Blick auf die aktuelle Lage sagte er: „Ich denke schon, dass dieses Beispiel sehr eindrücklich gezeigt hat, dass die Führung zweier börsennotierter Gesellschaften in der Funktion als Vorstandsvorsitzender eine besondere Herausforderung darstellt.“ Zwar sei das rechtlich nicht untersagt, da weder das Aktiengesetz noch der Kodex für gute Unternehmensführung dies regeln. „Aber nur, weil keiner auf die Idee kommen würde, dass sich jemand dieser Doppelverantwortung tatsächlich stellt.“