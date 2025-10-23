VW-Chef unter Druck : Blume und Volkswagen: Ein Chef, ein Konzern – und tausend Probleme

23.10.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Oliver Blume verliert endlich seine Doppelrolle – Porsche ist Geschichte, Volkswagen bleibt. Doch in Wolfsburg türmen sich die Probleme: Gewinne brechen ein, Milliarden fehlen, Märkte schwächeln, die Software streikt, der Umbau stockt, die Elektropolitik wankt – und die Zukunft des größten Autobauers Europas steht auf dem Spiel.

Inhalt

Oliver Blume im Gepräch

Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab, um sich ganz auf Volkswagen zu konzentrieren – doch dort wartet ein Konzern voller Baustellen.

- © Volkswagen AG

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
23.10.2025
Letzte Aktualisierung
23.10.2025
Dominique Otto